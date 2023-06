Immobili requisiti per i migranti? “Non è previsto”

Nessuna requisizione di immobili. Non è nelle indicazioni del Ministero. Con i sindaci serve dialogo e condivisione. Questo, in sintesi, è il messaggio diffuso da Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno, dopo le parole del prefetto Sergio Pomponio relative alla questione. "Con gli amministratori locali serve dialogo, collaborazione e condivisione nella ricerca delle soluzioni più idonee in materia di immigrazione senza gravare sulle comunità locali. Imposizioni sulla requisizione di immobili o sulla strutturazione di tendopoli per affrontare l’emergenza migratoria non sono indicazioni ne soluzioni prospettate dal Ministero dell’Interno”, ha ricordato Molteni.

“Il Governo nella sua interezza è impegnato quotidianamente ad affrontare in modo ordinato e senza conflittualità un’emergenza epocale come quella dei flussi con gli strumenti normativi appena adottati e introdotti nel decreto Cutro, con il lavoro quotidiano del Commissario per l’emergenza immigrazione Prefetto Valenti, e con l’interlocuzione bilaterale dei Ministri con i Paesi di partenza e transito delle migrazioni e a livello comunitario. Potenziamento dei rimpatri e procedure accelerate in frontiera sono le soluzioni che stiamo mettendo in campo per gestire il fenomeno dei flussi”, ha specificato.

“Parole non costruttive”

“Resto stupito nel leggere le parole del prefetto sul tema migranti. Lecco da sempre ha fatto la sua parte nell’accoglienza e nella ricollocazione dei migranti senza che mai fosse stata paventata una requisizione di immobili”: a dichiararlo è stato il segretario provinciale della Lega, Daniele Butti. “Parole che vanno in una direzione, contrarie sempre a qualcosa che porti a del costrutto. Non è inoltre del tutto chiaro se le requisizioni di cui fa riferimento siano riferite ai soli edifici pubblici o addirittura si rivolgono alla proprietà privata, reputo impensabile arrivare a tanto. - continua Butti - Parlare di “sconfitta del territorio”, non rende merito a quanto il territorio di Lecco grazie a tanti Sindaci hanno da sempre fatto su questo tema: disponibilità non è mai mancata, né in passato né oggi, se non si ricevono le risposte sperate è perché le difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni nel gestire il flusso migratorio aumentano di giorno in giorno”.

“Mi associo all’appello del sottosegretario all’interno Nicola Molteni: In un clima di collaborazione e nel rispetto reciproco dei ruoli sono certo che i nostri Sindaci nel limite delle disponibilità non si tireranno indietro su un tema così importante e delicato come mai lo hanno fatto”, ha concluso Butti.