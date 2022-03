Imprenditore dona bonus di 400 euro ai 70 dipendenti: "Vicini nella crisi"

Un'altra azienda lecchese vicina ai propri dipendenti nel periodo economicamente più difficile. Dopo la Ita Spa anche la Metallurgica Alta Brianza Spa di Lecco, facente parte anch'essa di Steelgroup all'interno di Api Lecco Sondrio, ha deciso di erogare un bonus di 400 euro a tutti i 70 dipendenti per affrontare i rincari alle stelle delle bollette energia e gas, gli aumenti del carburante e anche dei generi alimentari.

La Mab è un'azienda storica di Lecco, fondata nel 1949: produce barre trafilate a freddo. Nell'ultimo anno ha superato gli obiettivi che si era posta: nel 2021, infatti, ha raggiunto 70 mila tonnellate di produzione per un fatturato totale di 77 milioni di euro.

"Vogliamo stare al fianco dei lavoratori"

"L'azienda sta andando molto bene - commenta Guido Baggioli (nella foto), direttore generale della Mab - Siamo molto contenti dei risultati, quindi considerato il periodo di estrema difficoltà anche per le famiglie nell'affrontare bollette e rincari abbiamo deciso di venire incontro ai nostri dipendenti erogando 400 euro il prossimo mese in welfare. Inoltre, visti gli ottimi risultati dell'azienda, erogheremo con la retribuzione di aprile il massimo importo del premio produttività e redditività previsto dal contratto interno. Imprese come la nostra hanno ancora una dimensione famigliare e c'è un rapporto molto stretto con i nostri collaboratori, quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per stare al loro fianco".