Il dehors di Pescarenico vede la luce: aperto il chiosco

Il dehors di Pescarenico è realtà. Dopo un lungo percorso, la struttura è stata inaugurata nella serata di mercoledì 12 luglio. La gestione dello spazio realizzato svariato tempo fa in via Battello era stata affidata a inizio marzo, ma è servito un po' di tempo per sistemare gli spazi. L'affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta alla Cadaques srl, società cui si possono ricondurre il vicino Soqquadro e il Surreal presente nel centro storico della città. Nello spazio sono presenti chiosco bar, locali adibiti a docce e spogliatoi, ma anche una ciclofficina ancora da attrezzare e un parco giochi che sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Lecco.

Perché con trattativa diretta e non attraverso la seconda procedura di gara avviata ad agosto, qualche mese dopo la prima andata deserta? Presto detto: come spiegato dal Comune, alla scadenza del secondo avviso - datata 16 settembre 2022 - è stata ricevuta una sola proposta, peraltro “incompleta, assegnando al concorrente un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione delle precisazioni richieste”; precisazioni che non sono arrivate in piazza Diaz entro il termine di cui sopra, di conseguenza “la procedura è stata chiusa e dichiarata senza alcuna offerta valida”.

Dehors di Pescarenico: convenzione lunga vent'anni

Seguendo le indicazioni fornite in una sentenza del Tar di Roma datata 1 marzo 2010, il Comune ha “ritenuto di procedere all’affidamento della gestione in oggetto mediante una trattativa diretta con un singolo operatore interessato”, individuato lo scorso 8 febbraio nella società rappresentata da Virginia Braga e mandata avanti insieme a Sam Boutriq. Secondo quanto contenuto nella convenzione di durata ventennale - con scadenza febbraio 2043 - stilata tra l'ente e la Cadaques, per i primi cinque anni di concessione il canone di affitto annuo sarà di 2mila euro, per i secondi cinque di 4mila e 500 euro, per gli altri dieci anni si toccheranno i 9mila euro all'anno. La base di partenza fissata nel giugno 2022 era di 15mila euro all'anno, con la riduzione per i primi tre anni a 10mila euro. Il Comune avrà la possibilità di comunicare al concessionario un numero massimo di 5 eventi che intende realizzare presso la struttura nel corso dell’anno.