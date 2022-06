Due assessori regionali per il battesimo di Corenno Plinio a pagamento

La "prima" di Corenno Plinio a pagamento avverrà sabato 4 giugno, con una cerimonia di inaugurazione alla quale, oltre al sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e agli amministratori locali, parteciperanno anche gli assessori regionali al Turismo Lara Magoni e alla Cultura Stefano Bruno Galli.

L'occasione è l'apertura del borgo medievale con il versamento di un contributo per la conservazione del complesso monumentale. Il taglio del nastro è fissato per il 4 giugno alle ore 11 e rappresenta "una grande occasione di rilancio e promozione del Borgo dei mille gradini e del territorio lariano - commenta Cassinelli - La presenza dei due assessori regionali sottolinea il valore turistico e culturale della scelta di proporre questo nuovo modo di interpretare la valorizzazione del territorio".

Magoni: "Un dovere sostenere il territorio"

Così si è espressa l'assessore Lara Magoni: "Un'inaugurazione importante, che dimostra ancora una volta quanto sia importante valorizzare i tanti borghi che arricchiscono la nostra Lombardia. Terra dalle mille risorse, con tesori artistici, culturali, storici, paesaggistici ed enogastronomici unici, tutti da scoprire. Ecco perché abbiamo il dovere di sostenere i nostri territori, rendendoli sempre più competitivi dopo un lungo periodo di difficoltà. È necessario un impegno comune che coinvolga istituzioni, enti locali e realtà territoriali per promuovere al meglio le eccellenze lombarde. Corenno Plinio è l’esempio virtuoso di come Regione Lombardia voglia investire sulla bellezza. Un rilancio in grande stile dell’attrattività di terre che hanno tutte le potenzialità per diventare quei 'luoghi del cuore' per visitatori da ogni parte del mondo".