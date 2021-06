Il sindaco taglia il nastro alla nuova filiale della Bps all'Iperal di Mandello

Taglio del nastro questa mattina a Mandello per la nuova filiale della Banca popolare di Sondrio. Gli uffici della banca operativa dal 1871 (prima a Sondrio e successivamente in decine di punti in gran parte d'Italia) hanno trovato ampi spazi nel centro commerciale di Iperal in Via Statale 87, a lato della strada Provinciale 72.

La Bps a Mandello di fatto si è trasferita da Piazza Sacro Cuore, dove al momento rimarranno operativi un ufficio e il bancomat.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, cui è toccato il taglio del nastro, monsignor Giuliano Zanotta che ha impartito la benedizione, alcune autorità militari e i vertici della Bps.

L'Iperal mandellese si arricchisce così di un altro tassello verso il suo completamento: già presente un bar-edicola, inaugurati ora gli uffici della banca, nelle prossime settimane toccherà a una parafarmacia occupare l'ultimo spazio disponibile.