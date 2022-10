Bagno di folla per l'inaugurazione della mostra di cartoline da Guinness

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di venerdì la mostra di Alessio Fumagalli all'ex asilo de La Valletta Brianza. A disposizione dei visitatori migliaia di suggestive cartoline tratte dalla collezione record del 64enne di Santa Maria Hoè, vicinissima a quota 1 milione e 500mila esemplari.

Presenti il vicesindaco di Santa Maria Hoè Daniel Fumagalli con l'assessore Valentino Scalambra, oltre al sindaco de La Valletta Marco Panzeri. "È arrivata davvero tanta gente, non me l'aspettavo, l'inaugurazione è andata benissimo e sono molto contento - spiega Fumagalli - Ho rivisto tanta gente che non vedevo da tempo e che mi ha riservato una gradita sorpresa. Devo ringraziare i numerosi collaboratori che mi hanno aiutato ad allestire la mostra e le numerose testate giornalistiche che l'hanno promossa".

L'esposizione resterà aperta sabato e domenica dalle 17 alle 20.30, mentre in settimana sarà a disposizione (su appuntamento) delle scuole. La chiusura è prevista il prossimo 9 ottobre.

La collezione cresce

L'enorme mole di cartoline raccolta dal collezionista brianzolo continua a crescere. Negli ultimi tempi è stata raccontata da numerosi articoli di giornale, trasmissioni televisive e video su Youtube. A oggi è giunta a 1 milione e 450mila. "Molte persone venerdì mi hanno portato le proprie cartoline a mano, la coppia giunta da più lontano è partita da Modena - prosegue Fumagalli - In settimana ne ho ricevute 17mila da una donna di Vieste che aveva un negozio e vendeva proprio cartoline: le ha trovate in cantina e, come molti, ha preferito inviarle a me per non vederle finire al macero. Un'altra signora di 87 anni mi ha regalato la sua intera collezione di 7.280 cartoline. Ieri (venerdì, ndr) ne è arrivata una dalla Pennsylvania".