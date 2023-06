Inaugurato il Ninja Park: l'estate sul lago entra nel vivo

L'estate sul lago inizia con il primo weekend di bel tempo e caldo in linea con la stagione: quale modo migliore di inaugurarla se non con un originale parco acquatico?

Sabato pomeriggio Dervio ha tagliato il nastro al Ninja Park alla Foppa, il primo di questo genere in Italia, alla presenza - oltre al sindaco Stefano Cassinelli - dell'assessore regionale Barbara Mazzali, del sottosegretario Mauro Piazza, del presidente Autorità di Bacino del lago di Como Luigi Lusardi, del consigliere regionale Giacomo Zamperini, del presidente della Comunità montana Fabio Canepari e di tanti sindaci e amministratori del territorio.

Come ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo "un esempio di come si valorizza il territorio perché dobbiamo conservare quello che abbiamo ma anche produrre nuove iniziative e questo è l'esempio concreto di come va fatto. Dervio e la Lombardia con il primo parco del genere in Italia si dimostrano all'avanguardia".

"Strada da percorrere per il lago"

Il presidente dell'Autorità di Bacino, Lusardi, ha sottolineato: "Quando il comune di Dervio mi ha proposto questo progetto l'ho subito sposato con entusiasmo. Questa è la strada da percorrere per il nostro lago. I nostri ragazzi devono sempre fare chilometri per avere qualcosa, ora sono gli altri che faranno i chilometri per divertirsi. Chi fa polemiche non mi interessa. Bisogna guardare al futuro con coraggio e spirito innovativo e questo è l'esempio migliore. Chi fa polemiche su iniziative come questa pensa veramente in piccolo e noi invece dobbiamo ispirarci a chi pensa in grande".

Il Ninja Park ha un costo di oltre 300mila euro ed è interamente finanziato dai privati che lo hanno in gestione.