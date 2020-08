Lecco, inaugurato il sottopasso ciclopedonale a Rivabella

È stato aperto nella mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, il sottopasso ciclopedonale realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) che collega la parte alta e la parte bassa di via alla Spiaggia a Rivabella, nel Comune di Lecco.

Presenti il sottosegretario con delega ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi, il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il direttore produzione Lombardia di Rfi Luca Cavacchioli.

Sanata una ferita: apre il sottopasso pedonale di Rivabella

Il sottopassaggio, costituito da quattro conci prefabbricati per una lunghezza complessiva di otto metri, è dotato di un impianto di illuminazione a led di ultima generazione, apposite canaline per biciclette e due sistemi "montascale a piattaforma" per consentirne l'utilizzo anche alle persone a ridotta mobilità.

L'investimento economico è stato di 1,4 milioni di euro, finanziato per 1 milione di euro dal "Patto per la Regione Lombardia" del 2016 e per 424mila euro dal Comune. Rfi ha invece partecipato con costi indiretti legati alla gestione del cantiere.