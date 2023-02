L'ex ambulatorio parrocchiale diventa lo Spazio accoglienza e salute

Inaugurato lo Spazio accoglienza e salute. La collaborazione tra il Comune di Lecco e alcune realtà attive nel quartiere di Santo Stefano, quali la Società San Vincenzo de Paoli, la Parrocchia San Francesco D'Assisi e alcuni medici di Medicina generale, ha portato a un interessante e produttivo dialogo e al desiderio di rivitalizzare un luogo che per anni è stato riconosciuto come punto di riferimento per il quartiere: l'ex ambulatorio presente all'interno dei locali della Parrocchia.

"Un percorso di confronto, scambio e rilevazione dei bisogni ha portato gli attori coinvolti alla definizione di una nuova progettualità: l'apertura di un luogo, rivolto prevalentemente a persone anziane, dedicato alla prevenzione e al benessere - commenta l'assessore al Welfare Emanuele Manzoni - Uno spazio per la cura di sé, dove operatori sociosanitari del Comune, infermiere e volontarie della San Vincenzo potranno rilevare i parametri relativi allo stato di salute, accogliere le persone e ascoltarle. Sarà un punto di riferimento e snodo per l'accompagnamento degli anziani rispetto al proprio benessere, con anche la possibilità di una consulenza da parte di alcuni medici del quartiere, in una virtuosa integrazione tra sociale e sanitario".

La partnership tra i soggetti trova spazio nel 'Patto Territoriale di Collaborazione e Cura', strumento per la costruzione di relazioni e azioni che coinvolgano il territorio, in ottica di welfare comunitario. Il progetto ha lo scopo di valorizzare un contesto in grado di favorire il contrasto alla solitudine, offrire occasioni di incontro e potenziare l'integrazione tra le realtà formali e informali nel quartiere. Lo Spazio accoglienza e salute assumerà anche il ruolo di antenna territoriale per la rilevazione dei bisogni, e orientamento verso i servizi e le opportunità già esistenti.