"No" alla violenza di genere: aperto lo spazio vivavittoria alle Piazze

Martedì 18 luglio è stata data vita allo spazio vivavittoria Lecco 2023 presso il centro commerciale Le Piazze di Lecco. Lo spazio diviene il cuore pulsante dell’iniziativa, che vedrà la sua conclusione con la copertura di piazza Cermenati il 18 novembre 2023 per esprimere il proprio dissenso nei confronti della violenza di genere.

Il progetto, volto alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, vedrà la realizzazione di un’opera artistica realizzata a ferri o uncinetto da volontarie invitate a realizzare un quadrato in maglia (cm 50×50), aggiungendo la propria firma in qualsiasi forma o modo. Una volta realizzata la propria opera sarà possibile consegnarla ai centri di raccolta o presso i punti vendita Conad di Lecco e provincia entro il 31/10/2023. Tutti i quadrati, infine, verranno uniti per realizzare coperte che insieme diventeranno un’immensa opera condivisa che verrà esposta in Piazza Cermenati il 18 e 19 novembre 2023.

Il progetto vivavittoria, che vanta ormai una storia decennale è stato promosso nella nostra città dal comitato lions new voices in sinergia con i lions club della zona e l’università della terza età di Lecco, fondamentale il sostegno di Conad e la collaborazione di Auser provinciale e l’associazione Ora Basta di Merate.

L’evento, che gode del patrocinio della città di Lecco, ha l’obiettivo di effettuare una raccolta fondi a favore di L’altra metà del cielo telefono donna Merate e telefono donna Lecco tramite la vendita delle copertine stesse.

I locali, concessi in uso gratuito dalla Cooperativa di Consumo la Popolare (Conad), saranno aperti anche durante l’estate per raccogliere e cucire i numerosi quadrati ad opera delle volontarie.