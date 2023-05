Roberto e Maria Chiara aprono uno spazio creativo in centro Mandello

Sabato 13 maggio a Mandello si è svolta l'inaugurazione del nuovo spazio creativo "Studio Baccanelli Vivo" in via G.B. Zucchi a Mandello. L'assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi, che ha partecipato, ha commentato l'evento in maniera entusiastica.

"Con grande gioia mi sono potuta riempire gli occhi di tanta bellezza, colori, vita, positività - spiega - Maria Chiara Baccanelli e Roberto Vivo sono due artisti già conosciuti al mondo, provengono l'una dall'Argentina e l'altro dall’Uruguay, arrivati a Mandello quasi per caso in cerca di ispirazione. Vivono qui quattro/cinque mesi all'anno e hanno deciso di aprire qui la loro attività facendo rivivere uno spazio che era prima un'officina artigianale proprio in centro paese. All'inaugurazione era presente anche lo scultore, ormai lecchese di adozione e amico di Roberto Vivo, Pablo Atchugarry. Con me anche l'assessore Guido Zucchi e l'assessore Doriana Pachera".

"Testimonianza della bellezza dei nostri luoghi"

Non solo industria e motori, Mandello (come altre località del Lario) si propone sempre più anche come officina di idee. "Sono davvero felice di questo nuovo arrivo in paese - prosegue Nessi -, ulteriore testimonianza della grande bellezza dei nostri luoghi, della nostra terra stretta tra il lago e la montagna diventata ormai meta e anche fonte di ispirazione di persone provenienti da tutto il mondo. Maria Chiara e Roberto apriranno la porta con un sorriso a chi vorrà visitare il loro studio, la loro arte è anche voglia di condivisione e sono sicura porteranno qui molta gente proveniente da mondi diversi, artisti e non".

Vi allego quindi la copia del loro discorso di benvenuto che ci apre gli occhi sul “posto speciale”, come dice Chiara, dove con grande fortuna viviamo.