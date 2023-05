Antincendio boschivo, conclusa l'allerta in Lombardia

Fine dell'allerta. Regione Lombardia ha concluso il periodo ad alto rischio incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da martedì 2 maggio. Un'allerta durata decisamente poco, anche perché era stata dichiarata solamente a inizio aprile. Tra l'altro, ironia della sorte, durante queste settimane si è registrata anche un'intensificazione delle piogge sul territorio lombardo, che hanno ridotto in maniera sensibile il rischio di nascite di roghi e incendi su vasta scala.

Le previsioni del tempo

Secondo quanto analizzato da 3bMeteo.com, è in arrivo un anticiclone in rinforzo che porterà all'aumento delle temperature, ma nel fine settimana faranno nuovamente capolino qualche pioggia o temporale. Dall’Europa sudoccidentale è in fase di espansione un campo anticiclonico che favorirà qualche giorno stabile e in prevalenza soleggiato sulla Lombardia.

Le temperature continueranno ad aumentare giorno dopo giorno, portandosi su gradevoli valori primaverili e in pianura sono attese massime anche di 26/27°C sabato, la giornata più calda. In particolare sull’area di Milano, Monza e Brescia si raggiungeranno picchi di 27°C, su quella di Como 25°C, 23°C a Lecco. Farà eccezione giusto un po’ di variabilità diurna venerdì e sabato in prossimità dei settori alpini, con possibilità di locali focolai temporaleschi.

Nel corso della giornata di domenica l’anticiclone subirà un indebolimento, per il passaggio di un fronte con traiettoria ovest-est che distribuirà rovesci sparsi e alcuni temporali su buona parte della nostra regione, con temperature in diminuzione di qualche grado.