Lecchese massacrato dagli incendi: 17 roghi tra inverno e inizio primavera

Diciassette incendi nel Lecchese dalla fine di gennaio all'inizio di marzo. La Direzione generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia ha istituito, a partire da venerdì 6 maggio, la chiusura dello stato di alto rischio di incendio boschivo su tutto il territorio regionale per la stagione invernale - primaverile 2022, disposto, dal 28 gennaio, con il divieto assoluto di accensione fuochi nei boschi. Per quanto riguarda il nostro territorio, il numero è preoccupante: solo il 21 aprile, dopo giorni e notti intere di lavoro, le squadre erano riuscite a spegnere il copioso incendio di Olgiasca, frazione boschiva di Colico, tenendolo controllato fino all'arrivo della salvifica pioggia.

"La situazione registrata negli ultimi giorni - ha spiegato l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - è stata tale da non consentire un ritorno allo stato di alto rischio; anche le condizioni metereologiche sono apparse fortunatamente favorevoli ed è stato riscontrato un rischio particolarmente basso di sviluppo di nuovi incendi boschivi".

Al 6 maggio ammonta a 333 il numero complessivo di incendi registrati dalla Sala Operativa regionale, per un totale di 4.293 volontari dell'Antincendio boschivi impiegati, 1.984 Vigili del Fuoco e 191 unità del Corpo Forestale, oltre a 219 elicotteri regionali e 59 mezzi del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).

Gli incendi in Lombardia a inizio 2022

L'assessore ha evidenziato la tempestività d'azione e la sintonia del sistema di Antincendio boschivo regionale con le squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale negli interventi e ha ringraziato per l'occasione i volontari di Protezione civile di tutte le province che hanno lavorato senza sosta durante le operazioni di spegnimento.

In conclusione, l'assessore regionale ha sottolineato che l'obiettivo di tutti gli enti impegnati nella salvaguardia delle aree boschive è proseguire nelle attività di monitoraggio per prevenire ulteriori fenomeni di criticità e garantire massima operatività per la difesa del territorio e dei boschi. In totale gli incendi registrati sono stati i seguenti: Bergamo 74; Brescia 80, Como 57; Cremona/; Lecco 17; Monza/Brianza 1; Milano 14; Mantova 1; Pavia 8; Sondrio 31; Varese 50.