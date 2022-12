Troppi incidenti: ecco il piano per riportare la sicurezza sulle strade

Bilancio di fine anno in Prefettura. Arrivate le festività natalizie, tradizionalmente occasioni d'incontro, in corso Promessi Sposi sono stati analizzati i dati relativi al traffico veicolare, con un occhio di riguardo verso dell'aumento dell'incidentalità stradale. Un modo per andare verso una risposta di sistema al fenomeno, che nel periodo post pandemico sta raggiungendo livelli molto elevati, come rilevato anche dal Ministero dell'Interno. Il prefetto Sergio Pomponio ha fatto presente che “risultano sempre più numerosi i casi di incidenti stradali che vedono coinvolte persone di giovane età, le quali, senza la piena consapevolezza del pericolo generato per sé e per gli altri, pongono in essere comportamenti incauti dovuti a distrazione o disattenzione, ovvero si mettono alla guida in condizioni psico-fisiche alterate, che incidono sul livello di percezione della realtà e del traffico veicolare”.

Nel Lecchese le arterie maggiormente interessate dagli incidenti sono la Strada Statale 36, le Strade Provinciali 62 della Valsassina, 72 del Lago di Como, 342 Briantea e 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, tratti che hanno fatto registrare anche dei sinistri mortali. Dalla Prefettura è arrivata la spinta verso le “iniziative da assumere, sensibilizzando le diverse istituzioni, a partire dagli enti locali di prossimità e dalle forze di polizia, in base ai rispettivi profili di competenza”.

Sul piano della prevenzione da attuare nel breve periodo, enti e istituzioni sono stati invitati “ad attuare iniziative di contrasto dell'incidentalità stradale, da porre in campo sia nell'ambito del generale dispositivo di prevenzione dei reati e dell'illegalità nel periodo delle festività, sia in maniera autonoma, curando in particolare i servizi di controllo - anche di polizia amministrativa- nei confronti degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di bevande, atteso che l'abuso di alcool è la principale causa di incidenti stradali”.

Il piano contro i troppi incidenti nel Lecchese

Nei primi mesi del 2022, su 653 patenti sospese dalla Prefettura ben 366 erano state rilasciate ad automobilisti poi fermati alla guida in stato di ebbrezza alcoolica; altri 27 erano sotto l'effetto di stupefacenti, 32 avevano superato i limiti di velocità, 53 avevano invece violato li divieto di sorpasso. Nel medio periodo, mentre la Prefettura “confida di completare li procedimento volto a riformulare li decreto che individua i tratti stradali idonei al posizionamento di apparecchiature di controllo per il rilevamento della velocità - ovvero gli autovelox - ampliando le arterie interessate e li numero delle postazioni fisse, invece, gli enti proprietari delle strade sono invitati ad intervenire innanzitutto sulla cartellonistica, rinnovando quella resa poco leggibile dal tempo e dalle intemperie o da atti di vandalismo e sostituendo quella desueta o poco chiara”.

Altro importante tassello della strategia di prevenzione coinvolge l'illuminazione stradale “ove si ravvisi l'ineludibile esigenza, pur nella consapevolezza dei costi da sostenere, di sostituire o rinnovare gli impianti o anche soltanto singole parti di essi, nelle intersezioni, nelle rotatorie, in galleria e soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. A questi interventi occorrerà affiancare, a cura soprattutto degli organi di polizia locale, le iniziative di educazione stradale rivolte alle scolaresche ed alle giovani generazioni in generale e tutta la progettualità per migliorare la viabilità nei centri abitati e la sicurezza urbana, che gli enti territoriali e, in primis, i Comuni vorranno promuovere, sia con fondi propri che ricorrendo a forme di finanziamento regionali o statali”.

L'auspicio è quello che la combinazione di prevenzione e sanzioni aiutino a mettere un freno, letteralmente, a un fenomeno in espansione, riguardante soprattutto le vite dei più giovani.