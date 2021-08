Incidenti: al via i lavori per aumentare la sicurezza sulle strade di Santa Maria Hoè

Hanno preso il via a Santa Maria Hoè i lavori per limitare l'indentalità in paese, uno degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale. In questi giorni verranno realizzate infatti opere strutturali volte a ridurre gli incidenti e la velocità dei veicoli, oltre a mettere in sicurezza la mobilità dolce in numerosi punti di Santa Maria Hoè.

"Abbiamo realizzato questo progetto con la collaborazione del Politecnico di Milano, un paternariato con la Provincia di Lecco e il contributo economico di Regione Lombardia - spiega il sindaco Efrem Brambilla - La viabilità di Santa Maria Hoè cambierà faccia per sempre e avremo strade più sicure".

Anche nel comune brianzolo, a ottobre, i cittadini saranno chiamati alle urne. "In questi giorni molti cittadini si sono congratulati con me per non aver pubblicato tanti post politici su Facebook a un mese prima delle elezioni. - prosegue il sindaco - Anche questa è una grande rivoluzione. Nel mio profilo privato ho ridotto appositamente il numero di post politici e ho pubblicato foto che riguardassero la normalità di una vita normale. Credo che non abbia alcun senso bombardare i cittadini di post politici nei mesi prima delle elezioni. In cinque anni abbiamo realizzato tutto e di più e vogliamo fare ancora di più. Non abbiamo bisogno dì ostentare nulla perché il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. I cittadini devono valutare il lavoro svolto in tutto l'arco del mandato e non hanno bisogno delle solite promesse elettorali".