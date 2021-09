Sexting, un rischio per i giovani: la scuola parla ai genitori

Due appuntamenti negli istituti del territorio per sensibilizzare i genitori su un fenomeno in rapida ascesa

Sabato 2 e 9 ottobre il Comune di Lecco, in collaborazione con Fox Pol e con il Tavolo antiviolenza di Lecco, organizza, nell'ambito degli eventi promossi per la pari opportunità, due mattinate di confronto e discussione sul tema del sexting, il fenomeno giovanile di scambio di immagini sessualmente esplicite tramite cellulare e social network.

Il primo incontro di sabato 2 ottobre per i genitori degli alunni delle classi I Secondaria di I grado si terrà dalle 9 alle 11 alla Casa dell'Economia, in via Tonale 28, con il contributo di Piero Forno, già procuratore aggiunto presso la Procura di Milano nel IV Dipartimento per reati contro le fasce più deboli, e di Marco Luciani, Commissario di Polizia locale Milano e responsabile unità centrale di Polizia Giudiziaria. Il secondo incontro, in programma sabato 9 ottobre, si rivolge ai genitori degli alunni delle classi I e II Secondaria di II grado e si terrà dalle 9 alle 11 nell'Aula don Puglisi dell'Iiss Parini di Lecco, in via Badoni 2, alla presenza di Annamaria Fiorillo, già procuratore aggiunto presso la Procura di Milano nel Tribunale dei Minori e Marco Luciani. Modererà Monica Porta, Comandante Polizia Locale Lecco.

"Confronto e approfondimento"

"Il sexting è un fenomeno che interessa gli adolescenti e il processo di costruzione della identità - commenta l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi -, ma i mezzi, il linguaggio di genere utilizzato, la sicurezza nel veicolare infomazioni sono un mondo tutto da esplorare, non solo per gli adolescenti ma anche per i genitori e per tutti gli adulti coinvolti nell'educazione e nel benessere dei minori. Questi incontri vogliono essere un primo inizio di confronto e approfondimento su come raccontare il nostro presente e il futuro che vogliamo costruire insieme quando parliamo di educazione all'affettività e alla differenza di genere".

Gli incontri sono in presenza per i genitori delle scuole di Lecco, fino ad esaurimento posti. Per accedere alle sale è necessario indossare la mascherina ed essere in possesso della certificazione verde. Gli incontri saranno trasmessi anche in diretta sul canale YouTube del Comune di Lecco. Agli incontri in presenza occorre iscriversi attraverso il Qr-code indicato sulla locandina, ovvero a questo collegamento.