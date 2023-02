L'incontro con il traduttore dei Promessi Sposi in dialetto

In tanti all'incontro dell'Università della Terza cha ha visto salire in cattedra Gianfranco Scotti, stimato uomo di cultura lecchese e traduttore dei Promessi Sposi in dialetto. L'iniziativa, proposta a Valmadrera, è stata introdotta dall'assessore Rita Bosisio con un attento inquadramento storico e linguistico.

Scotti ha quindi iniziato l'incontro parlando del dialetto, ormai sempre più in disuso, e illustrando le uniche opere di cui - a suo parere - è riuscito a rendere il senso e la musicalità anche con la traduzione nell'idioma locale: non solo la celebre opera del Manzoni, ma anche il Pinocchio di Collodi. Anche di quest'ultimo lavoro, non ancora dato alle stampe, ha letto alcuni passaggi in anteprima.

Rita Bosisio ha quindi espresso la sua gratitudine per questo "regalo" e soddisfazione per l'ottimo incontro che si inserisce nel percorso della rassegna Uni3: "Scotti si conferma ogni volta non un semplice lettore, ma un vero e proprio attore, con una capacità interpretativa del testo straordinaria. Ha saputo anche in questa occasione coinvolgere il pubblico con la sua talentuosa lettura di alcuni dei brani più immortali del

Manzoni. L'incipit del romanzo, i passi che riguardano Don Abbondio e la madre di Cecilia tratti da uno dei maggiori capolavori della letteratura italiana e straniera".

Molti gli interventi e sempre alta l'attenzione da parte della platea. I prossimi appuntamenti culturali in calendario sono ora per il giorno 8 marzo con la professoressa Alessandra Frigerio e per il 15 marzo con la docente Laura Polo. Al prossimo incontro sarà inoltre distribuito il volantino per l'iscrizione alla seconda uscita in data 22 marzo al prosciuttificio Marco d'Oggiono.