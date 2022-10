Hofmann convoca i parlamentari: "Illustrerò le priorità del nostro territorio"

Un incontro con i parlamentari lecchesi e con i parlamentari eletti nei collegi che comprendono il territorio della provincia di Lecco, per illustrare loro le priorità. L'invito è rivolto ai neoeletti dalla presidente della Provincia Alessandra Hofmann per lunedì 10 ottobre alle 11.30 nella sala Consiglio in Piazza Stazione 4.

"Prima dell'insediamento ufficiale dei nuovi parlamentari - spiega la presidente Hofmann - ho ritenuto opportuno incontrarli per illustrare le priorità della Provincia di Lecco, in modo che il loro nuovo percorso possa iniziare nel modo giusto. La Provincia, in maniera erronea, per anni è stata considerata l'emblema dello spreco delle risorse della collettività; in realtà si tratta di un apparato dello Stato che funge da raccordo fra i Comuni e gli enti superiori, un luogo di sintesi e di confronto, oggi sempre più strategico, a cui le amministrazioni comunali guardano con rinnovata attenzione".

"Provincia motore efficace per la comunità"

"Oggi, con l'arrivo dei fondi straordinari del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano Lombardia e delle Olimpiadi 2026 - prosegue Hofmann - la Provincia di Lecco sta cercando di ritrovare la sua forza propulsiva per essere un motore efficace per la nostra Comunità provinciale. Per affrontare con forza le sfide future, come amministrazione siamo convinti che sia necessario ripartire dalle radici da cui questo ente è nato oltre 25 anni fa: quel metodo di lavoro, quel sistema Lecco inteso come azioni di concertazione continue fra le istituzioni locali e gli apparati dello Stato, che tanto bene ha fatto all'intero territorio".