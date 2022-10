la storia

/ Via Giuseppe Badoni, 2

Gli ex studenti del Parini riabbracciano il compagno del Costa Rica dopo 30 anni

Nel 1991 Leonardo Vazquez soggiornò nella nostra città per l'anno di studio con Intercultura e frequentò l'istituto: in visita in Italia con la famiglia, ha potuto ritrovare la sua classe, diplomatasi nel '92