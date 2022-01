Protezione civile e pianificazione emergenza, prosegue il filo diretto Provincia-Comuni

Prosegue l'attività di sensibilizzazione della Provincia di Lecco verso i Comuni del territorio in ambito di protezione civile e attività di pianificazione di emergenza.

Gli incontri sono organizzati sulla base della suddivisione dei singoli Centri operativi misti - Com che si occupano di coordinare le attività in caso emergenza sulla base di una omogeneità territoriale.

Mercoledì 26 gennaio, nella sala consigliare del Comune di Merate, si è svolto l'incontro con il gruppo Com 7 Merate, con la partecipazione della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e del consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti, insieme al Prefetto di Lecco Castrese De Rosa.

Il primo appuntamento del 2022 si è svolto dopo l'approvazione, lo scorso 29 dicembre, della nuova legge regionale 27/2021 in materia di protezione civile, che sostituisce la precedente legge del 2004 e fa proprie le disposizioni del Codice della Protezione vigente dal 2018.

"La nuova legge regionale - commentano la presidente Hofmann e il consigliere Simonetti - pone grande risalto ai compiti delle amministrazioni comunali in materia di protezione civile, partendo dalle attività previsionali e di prevenzione del rischio fino alla gestione dell'emergenza sul proprio territorio, avvalendosi di una struttura organizzativa idonea a garantire lo svolgimento delle funzioni necessarie, anche in associazione con altri Comuni e in collaborazione con gli enti superiori. Ringraziamo tutte le amministrazioni comunali presenti agli incontri, che dimostrano un interesse puntuale verso questa attività istituzionale che vede la Provincia di Lecco impegnata in prima linea".