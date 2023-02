Riqualificare il pratone di Parè: il Comune cerca partner

Parte il processo per riqualificare il pratone di Parè. L'ampia area verde che si affaccia su lago è interessata dalle linee d'indirizzo approvate dalla Giunta comunale “per l’Avvio della consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione di un appalto”: il Comune aspetta delle “proposte tecniche per sistemazione e gestione dell’area di proprietà” dell'amministrazione, ritenuta strategica “sia da un punto di vista ambientale sia infrastrutturale e di mobilità nel panorama del basso Lario”.

Una zona per la quale nel 2017 era stato redatto un progetto dal Politecnico comprendente piscina e ristorante, oltre a una palazzina per le associazioni: non si partirà da quella base, già approvata dalla Soprintendenza, ma da un fabbricato più piccolo e senza la piscina stessa. Esigenze cambiate rispetto ad allora, con lo sguardo rivolto a un intervento che porti prima di tutto a termine la riqualificazione già avviata durante gli scorsi anni con passerella a sbalzo e attracco del battello. La gran parte dell'area dovrebbe comunque rimanere aperta liberamente al pubblico.

La scadenza dell'avviso è fissata per il prossimo 30 marzo.