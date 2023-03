A Lecco arriva Himorta, cosplayer e influencer da un milione di follower

Sbarca a Lecco una influencer da oltre un milione di follower. Anche se, nel suo caso, parlare e scrivere di "influencer" è piuttosto riduttivo. Perché Himorta, all'anagrafe Antonella Arpa, di Salerno, è anche la cosplayer più amata d'Italia, un'apprezzata youtuber con importanti collaborazioni, autrice e protagonista di un fumetto edito da Mondadori, La Carta del Fuoco.

Himorta (il nome d'arte deriva da un personaggio del celebre manga Naruto) è, a tutti gli effetti, un universo in grado di calamitare le attenzioni dei giovani (e non solo) in virtù di bravura, bellezza e poliedricità piuttosto rare.

Antonella sarà a Lecco sabato 11 alle ore 16, ospite della fumetteria Il Nuovo Mondo di via don Pozzi, per un "meet and greet": l'occasione sarà propizia per incontrarla e scambiare due chiacchiere, scattare una foto o registrare un video in sua compagnia, portare a casa un autografo. Come si potrà accedere alla fumetteria? Sarà necessario effettuare una spesa, ma senza un minimo richiesto (qui maggiori informazioni).

Alla vigilia dell'evento siamo riusciti a intervistare Himorta (grazie alla gentile manager Francesca Pedrini, che ringraziamo).

L'incontro con le star di Hollywood

"È la mia prima volta a Lecco e sono molto entusiasta - spiega Himorta - Conosco poco di questa città, ma una passeggiatina sul lungolago non potrà assolutamente mancare!"

L'occasione è propizia per chiedere ad Antonella qualcosa in più riguardo la sua carriera in costante crescendo. "Ci sono moltissimi momenti che porto nel cuore e che racconterò un giorno ai miei figli. Sicuramente vado molto fiera della pubblicazione del mio fumetto, La Carta del Fuoco, edito da Mondadori. Ho anche avuto modo di conoscere e intervistare star hollywoodiane come Robert Pattinson, Dwayne Johnson e Zachary Levi. Ne vado davvero molto orgogliosa".

Amore viscerale per i cartoni

Nonostante i numerosi impegni, nel futuro di Himorta potrebbe spuntare anche un altro tipo di attività artistica finora mai provata. "Mi piacerebbe sperimentare il doppiaggio confessa - È un universo che mi affascina e spero di poter un giorno doppiare un cartone animato. È un'arte che mi entusiasma moltissimo".

La maggior parte delle persone segue Himorta per i suoi tanti ruoli da cosplayer. Qual è il personaggio cui lei è più legata? "Ce ne sono diversi, ma in linea generale sono molto gelosa di ogni mia creazione. Sicuramente sono molto legata al cosplay di Lamù, con cui ho fatto il mio esordio in televisione. Mi ricorda momenti belli fatti di nuovi mondi e casting superati. Un altro cosplay a cui sono particolarmente affezionata è quello di Ariel, la Sirenetta. Amo tantissimo questo personaggio e in molti dicono che i miei capelli rossi la ricordano".

Passione fumetto senza confini

Adesso che lei stessa è diventata protagonista di un fumetto, e dovendo incontrare i fan in una fumetteria, è lecito chiedere a Himorta quali siano i suoi riferimenti. "Per quanto riguarda i manga, ultimamente sono impegnata nella lettura di Tokyo Revengers che mi ha preso tantissimo. Nell'Universo Manga, in cima alla lista piazzo Death Note, seguito da Dragon Ball e Naruto. Amo moltissimo anche i fumetti americani, in particolare DC Comics e Marvel. Tra i miei preferiti spiccano Batman, Spiderman e Doctor Strange. Tra gli italiani, sono una grande appassionata di Diabolik. Tra le mie più recenti letture, sto apprezzando Dampyr".

Himorta è un'artista che ce l'ha fatta, grazie a impegno, sudore e soprattutto fantasia e talento. Non è da tutti, non è per tutti. Ma il suo esempio può essere utile a tante ragazze e ragazzi che sognano di ripercorrere la sua strada. "Potrà sembrare una banalità, ma ciò che davvero è importante nel mio mondo è divertirsi - conclude Antonella - Il grande motore di ogni mia attività è la passione e la curiosità di sapere cosa succederà domani, dando tanto spazio al divertimento e alla creatività".