Mandello apre i suoi orizzonti: l'Infopoint in mostra in Germania

Mandello senza confini. L'Infopoint del comune lariano partecipa infatti alla Itb Berlin, la fiera del turismo più grande al mondo, che ospiterà all'interno del Padiglione Italia stand dedicati alle regioni italiane, dove sarà possibile scoprirne l'offerta turistica e culturale anche grazie alla degustazione di prodotti tipici. Inoltre, presso gli stand saranno presenti gadget tematici legati al turismo italiano.

L'Infopoint Mandello sarà presente con un proprio spazio personalizzato e avrà la possibilità di mostrare al mercato europeo e internazionale la propria offerta turistica. Non va dimenticato che Mandello del Lario può vantare una variegata offerta che va dal lago, alla montagna, agli sport acquatici fino alla famosa Moto Guzzi.

"Mandello cresce nel turismo"

"Abbiamo ricevuto la possibilità di partecipare a una così importante manifestazione grazie a un bando di Regione Lombardia al quale abbiamo partecipato e saremo presenti grazie alla collaborazione con The Plus Planet, brand della cooperativa sociale Cristoforo, che da più di 20 anni opera nei settori del turismo, della cultura e dell'organizzazione di eventi - spiega l'assessore Silvia Nessi - Abbiamo accolto volentieri la possibilità di presentarci con una cooperativa di riferimento nel settore in quanto anche Mandello sta, negli ultimi anni, vedendo la propria crescita nel settore sia per quanto riguarda le richieste sia le presenze che la nascita di nuove strutture nel campo dell'accoglienza e dei servizi. Basti pensare che nel 2022 abbiamo registrato ben 58.802 pernottamenti totali contro i 35.627 del 2019 e che per il 2023 le premesse sono già buone. Vorrei quindi offrire professionalità per affrontare questa fiera che sarà soprattutto B2B, ossia uno spazio dove saranno presenti prevalentemente operatori commerciali, impegnandoci fattivamente verso l'apertura di nuovi mercati e canali di vendita e mirando quindi a nuove forme di collaborazione anche con tour operator esteri, andando così a premiare l'impegno che quotidianamente gli operatori del nostro territorio mettono svolgendo al meglio le loro attività".

Tutto questo è motivo di soddisfazione per gli amministratori mandellesi. "Posso dire di essere davvero orgogliosa di poter annunciare la partecipazione a questo evento che porterà la nostra cittadina ad avere una importante visibilità internazionale, anche nella speranza di aiutare i nostri operatori, grandi o piccoli che siano, a incrementare il loro business e sollecitandoli a offrire sempre migliori servizi, perché i turisti tornano dove si sentono accolti e dove le strutture e i servizi sono adeguati ai loro bisogni" conclude Nessi.