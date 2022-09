Lezioni di informatica musicale a Villa Gomes

A Villa Gomes un'aula per ospitare lezioni di informatica musicale. Con l'inizio dell'anno scolastico, il Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Maggianico - servizio culturale del Comune di Lecco gestito dalla Fondazione Luigi Clerici di Milano e rivolto a coloro che, senza limiti di età, intendono iniziare, proseguire, perfezionare gli studi musicali - presenta alla cittadinanza un laboratorio di informatica musicale, che troverà spazio nella nuova aula d'informatica musicale allestita a villa Gomes, sede della scuola.

L?obiettivo è offrire al territorio una nuova opportunità di formazione che guardi al mercato musicale in continua evoluzione. La Fondazione Luigi Clerici ha infatti predisposto una serie di strumenti che diano modo agli studenti di affrontare in modo pratico e sperimentale la registrazione, la videoscrittura e la produzione musicale.

Il laboratorio è dotato di 5 postazioni indipendenti, complete dell'occorrente per registrare suoni e voci: scheda audio, microfono, tastiera midi, cuffie e una macchina informatica dotata di software di produzione e postproduzione audio. Oltre alle postazioni per gli studenti, l?aula è provvista di una grande lavagna multimediale e di una postazione riservata al docente.

Nel mese di ottobre, lo Zelioli avvierà un laboratorio di home recording aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi in modo pratico all?informatica digitale, e rivolto anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado lecchesi: il primo corso base, tenuto da Roberto Panzeri e Aron Corti, sarà presentato insieme all'intera offerta didattica dell'Istituto in occasione dell?open day del 24 settembre, in programma dalle 14.30 alle 17.30.

Maggiori informazioni sul sito www.civicalecco.org