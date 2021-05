Si infortuna mentre taglia un albero, intervengono i soccorsi

Un uomo di 59 anni è stato soccorso oggi pomeriggio a Olcio, frazione di Mandello, a seguito di un infortunio nel proprio terreno agricolo. Stando alle prime notizie raccolte, il 59enne stava tagliando un albero quando il tronco gli è crollato addosso provocandogli lo schiacciamento di una gamba.

Dopo l'allarme al 118, sul posto - in via San Rocco - sono presto giunti i soccorsi di Areu con un'ambulanza da Lecco, oltre a Carabinieri e Vigili del Fuoco. L'intervento è stato portato avanti in codice giallo e il 59enne è stato trasportato in ospedale a Lecco con un trauma alla gamba rimasta schiacciata.