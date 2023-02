Mandello, un marzo denso di eventi per il "Mese della donna"

L'8 marzo è la giornata dedicata alle battaglie storiche, alle conquiste delle donne in termini di diritti. Ancora oggi si è alle prese con le discriminazioni politiche e sociali.

In questo giorno si ricorda, anno dopo anno, quello che è stato fatto dalle donne in ogni tempo e luogo, le tappe raggiunte e le figure protagoniste di un processo tuttora in piena evoluzione.

Quest'anno il Comune di Mandello, con l'assessorato alle Pari Opportunità, per ricordare questo giorno ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno durante il mese di marzo.

Innanzitutto verrà distribuita ai commercianti una locandina con ritratti di donne eseguiti da pittori. Questo rientrerà in un concorso rinominato "Indovina chi è l'autore".

Il Concorso consta nell'individuare i nomi dei pittori dei ritratti di donne raffigurati nella locandina esposta nei negozi trascrivendoli nella scheda scaricabile dal sito www.visitmandello.it o ritirabile presso gli esercizi del Comune di Mandello del Lario che hanno aderito all'iniziativa.

Dopo averle compilate dovranno essere imbucate nella cassetta a fianco della Biblioteca comunale entro le ore 12 di giovedì 15 marzo 2023; il 16 marzo, al termine della presentazione del libro "L'impresa è donna", verranno estratti tre partecipanti ai quali verrà assegnato un omaggio floreale.

Venerdì 3 marzo ore 20.45: alla sala Civica di Molina si terrà la conferenza "Prevenzione al femminile", medici a confronto. Interverranno il dottor Gregorio Boca, già primario Ginecologico, specialista in Ginecologia e Ostetricia; il dottor Marco Missaglia, dietologo specialista in Scienze dell'alimentazione ed endocrinologo sperimentale; la dottoressa Luigina Pastore, senologa, specialista in Radiologia e Radiodiagnostica.

Giovedì 16 marzo ore 20.30 presso la Sala del Consiglio verrà presentato il libro "L'impresa è donna": storia di cinque donne imprenditrici, della loro vita tra famiglia, lavoro e del loro coraggio a non arrendersi mai. Interverranno per le autrici Michaela Gariboldi, l'avvocato Monica Rosano, presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Lecco. L'incontro sarà condotto da Chiara Ratti.

Al termine della serata verranno estratti i vincitori del concorso: "Indovina chi è l'autore".

Sabato 18 marzo ore 10.30-12 presso la Biblioteca comunale in via Manzoni 33: "Letture in biblioteca" per alunni e alunne di classe quarta e quinta primaria. Il libro, scelto dal sistema bibliotecario lecchese, si intitola "Missione parità". Da sabato 18 al 30 marzo alla Sala Civica di Molina (feriali ore 15-18, sabato domenica ore 10-12 e 15-18) si terrà la Personale di Pittura di Franca Cagliani "Dove nascono i colori del mondo? 'Dentro di te' rispose una voce".

E infine venerdì 24 marzo alle ore 21 presso il teatro F. De Andrè, inserito nella Rassegna teatrale, lo spettacolo "Montagne Russe" con Martina Colombari e Corrado Tedeschi, una divertente commedia che induce alla riflessione sui legami familiari.

L'assessore Pari Opportunità Doriana Pachera ringrazia per la collaborazione al Concorso "Chi è l'autore" l'assessorato al Commercio e Turismo e tutti i commercianti che lo divulgheranno.