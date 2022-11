Natale a Mandello: meno luminarie, ma tornano i tradizionali Carri

Anche quest'anno a Mandello sarà "Magico Natale". Grazie al contributo di 117 attività commerciali del paese, che hanno versato 100 euro ciascuna, sarà possibile organizzare le iniziative celebrative della festa più attesa da grandi e piccini.

"Anche alcune attività non strettamente commerciali hanno voluto sostenerci e abbiamo ricevuto, come ogni anno, anche un contributo da Confcommercio Lecco - spiega l'assessore a Turismo e Commercio Silvia Nessi - Quanto raccolto è stato destinato a costituire il montepremi della tradizionale lotteria, la stampa di bollini e tessere e l'organizzazione di spettacoli e attrazioni dedicate alle famiglie. La lotteria di Natale, molto attesa dai mandellesi, non può mancare e sabato 19 novembre inizierà la distribuzione dei bollini nei negozi aderenti".

Estrazione di 50 premi per 6.100 euro

Il montepremi quest'anno ammonta a 6.100 euro in buoni spesa e saranno estratti ben 50 premi durante lo spettacolo di magia previsto in data 22 gennaio presso il teatro comunale. Torna anche il gioco "Riempi di colore il tuo bianco Natale" che porterà bimbi e genitori a cercare nelle vetrine le domande alle quali dovranno rispondere per scoprire i colori necessari a completare un disegno natalizio. Tutte le domande sono legate al territorio e hanno lo scopo di accrescere nei bambini la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni.

"Non mancherà l'Elfo aiutante di Babbo Natale che, durante la Mostra delle Associazioni dell'8 dicembre, si preoccuperà di raccogliere e recapitare al Circolo Polare Artico, a Rovaniemi, le letterine indirizzate a Babbo natale scritte dai nostri bambini - prosegue Nessi - E finalmente vedremo circolare per le strade per un intero fine settimana il Trenino di Babbo Natale con a bordo i nostri piccoli e la loro allegria".

Torna "Lake Como Christmas Lights"

Come accadrà da altre parti, quest'anno le luminarie saranno ridotte. "Non rinunceremo completamente - promette l'assessore - La facciata del Municipio sarà anche quest'anno un omaggio ai simboli del nostro territorio, quelli che ci fanno conoscere e apprezzare in tutto il mondo, grazie a una suggestiva proiezione. Saranno illuminati anche alcuni punti significativi del paese e inoltre non dimentichiamo che Mandello del Lario da tre anni partecipa al progetto 'Lake Como Christmas Lights' e così parte della zona a lago sarà inondata da mille colori contribuendo in questo modo alla realizzazione del presepe più grande del mondo insieme a moltissimi comuni sui due rami del lago. La suggestiva illuminazione della zona a lago è prevista per pochi giorni immediatamente prima e dopo il 25 dicembre".

Vigilia a suon di musica

"Per il pomeriggio della vigilia di Natale avremo tanta musica in piazza grazie alla scuola comunale di musica, la Project Rock School, e ad altre Associazioni musicali del territorio. Sarà una gran festa che culminerà con il grande ritorno dei carri natalizi, tradizione tanto cara ai mandellesi, unica sul territorio e purtroppo ferma dal 2019. Le iniziative sono molte altre e vi invitiamo quindi a leggere il programma, che troverete poi allegato al Regolamento della Lotteria di Natale, mentre speriamo di incontrarvi come sempre numerosi tra uno spettacolo e un festeggiamento. Personalmente - prosegue Nessi - mi sento di ringraziare il Gruppo dei Commercianti, La Pro loco, le associazioni locali e la Struttura n.1 del Comune di Mandello del Lario per la passione, la dedizione e l'entusiasmo che da tanti anni mettono nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e per non essersi mai fatti scoraggiare contando sempre e unicamente sulle proprie forze. A loro il mio personale e affettuoso abbraccio".