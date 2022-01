Il grande cuore dei bikers: dolci e regali alla pediatria del Manzoni

Motociclisti dal cuore d'oro. Dopo il successo del primo "Babbo Natale" in moto a Vercurago, gli "Innominati Bikers" della Valle San Martino hanno raggiunto ieri l'ospedale Manzoni per portare doni ai bambini ricoverati in pediatria. La delegazione di bikers era guidata dal presidente Gabriele Valsecchi e dal Segretario dell'associazione Luca Rosini (Jack) che hanno scelto l'Epifania per consegnare una serie di regali accompagnati dalle tradizionali calze a tema.

"Dopo l'evento del primo Babbo Natale in moto del 18 dicembre scorso a favore delle attività assistenziali dei Padri Somaschi che aveva registrato un'ottima partecipazione, in occasione della festa della Befana abbiamo organizzato un'altra iniziativa benefica in moto, questa volta in forma privata (solo noi innominati) a favore dell'ospedale di Lecco, in particolare per il reparto di pediatria - racconta Jack - Grazie a diversi collaboratori siamo riusciti a raccogliere 60 calze con dolci e regali da donare ai bambini ricoverati. Un grazie di cuore va a tutto il reparto di pediatria, alle infermiere e alle dottoresse per il loro prezioso lavoro".