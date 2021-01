Inps Lecco: dal 1° febbraio attivo il servizio vocale di prenotazione per l’accesso allo sportello

I cittadini potranno prenotare in completa autonomia contattando uno dei due numeri di telefono a disposizione. I dettagli

Da lunedì 1 febbraio, in tutte le strutture territoriali della Lombardia, le modalità di prenotazione per l’accesso agli sportelli Inps saranno arricchite da un nuovo servizio automatico vocale di prenotazione, che sarà attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Lo rende noto in una nota stampa la Direzione provinciale dell'Inps.

I cittadini che vorranno prenotare un accesso allo sportello informativo di Lecco, tramite questo servizio, potranno farlo in completa autonomia contattando il numero verde 803.164 (da telefono fisso) o il numero 06.164.164 (da telefono mobile); al momento della chiamata, il menù propone: 1) Scelta n.1: servizio automatico di prenotazione sportelli; 2) Scelta n.2: altri servizi Inps; 3) Scelta n.3: orari degli uffici

Sempre dal 1° febbraio sarà pertanto disattivato il numero provinciale. Si ricorda che la prenotazione è sempre effettuabile anche attraverso le seguenti modalità: 1) App Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede - tasto Prenota; 2) Sito Istituzionale www.inps.it; 3) Servizio Le Sedi Inps o dal Menu dell'Area My Inps accessibile con le proprie credenziali - Comunica con Inps>Prenota accesso in Sede.