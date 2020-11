Inps Merate, informazione di primo livello su ricontatto telefonico e webmeeting

A partire da lunedì 9 novembre presso l’Agenzia Inps di Merate il servizio di informazione di primo livello sarà prenotabile soltanto per il ricontatto telefonico. Come reso noto da Raffaele Pece, direttore provinciale dell'Istituto, verrà inoltre attivato il nuovo servizio “web meeting”, che consentirà ai cittadini di collegarsi in videochiamata ed interagire con un funzionario dell’Inps come se fossero fisicamente allo sportello.

Il nuovo servizio di videochiamata sarà attivato sullo sportello Multifunzione (Conto assicurativo-Pensioni-prestazioni pubbliche-inv.civ e Indennità e Ammortizzatori sociali).