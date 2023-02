Lo smog a Lecco è un ricordo, anche a gennaio i dati sono positivi

La tendenza è ormai chiara: la scarsità di perturbazioni a ristagnare sul Lecchese ha quantomeno attutito i livelli di polveri sottili nell'aria. Così come, eccezion fatta per le ultime due settimane, le temperature invernali sopra la media che portano a un minore consumo del riscaldamento domestico. Tutti fattori che, insieme alle buone pratiche messe in atto da enti e privati, contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria.

Il cielo sopra Lecco, così come a fine 2022, secondo i dati di Arpa Lombardia continua a essere pulito anche nel 2023. Quasi assente, in questi primi giorni di febbraio, il Pm10: il valore medio giornaliero più alto rilevato è 17 microgrammi al metro cubo, martedì 7 febbraio, contro una soglia limite di 50 µg/m³.

Attenzione maggiore sul particolato più sottile, il Pm2.5: negli ultimi dieci giorni è stata toccata la soglia di 25 µg/m³ il 31 gennaio e avvicinata il 29 gennaio (24 µg/m³) e il 7 febbraio (23 µg/m³).

La situazione resta comunque positiva se paragonata agli stessi periodi degli anni passati. Anche a gennaio 2023, per quanto riguarda il Pm10, non si è verificato nemmeno un giorno di superamento del valore limite per la salute: la media giornalieria più alta si è registrata il 7 gennaio, 28 microgrammi al metro cubo.

Situazione non molto diversa per il Pm2.5, con un solo sforamento: a Capodanno, quando le centraline Arpa in città hanno fornito il dato di 41 µg/m³.

Gli altri agenti inquinanti (Biossido di zolfo, Biossido di Azoto e Ozono) non costituiscono un problema in questa stagione dell'anno.

Così a Merate

A Merate la situazione relativa al Pm10 ha avuto un miglioramento a febbraio, mentre la fine del mese scorso ha destato qualche preoccupazione in più: tuttavia soltanto un giorno, martedì 31, ha fornito una rilevazione sopra la soglia a tutela della salute (nel dettaglio 68 µg/m³).

Il Pm2.5, a febbraio, è salito diverse volte sopra i 20 µg/m³. Da "bollino rosso" (come si evince dal grafico) gli ultimi tre giorni di gennaio: la centralina Arpa meratese ha segnalato rispettivamente 29, 31 e 49 µg/m³.