Mozioni in Consiglio, Insieme per Dervio: «Occasioni perse per il paese»

Nell’ultimo Consiglio comunale il gruppo consiliare di minoranza "Insieme per Dervio" ha chiesto la discussione di tre mozioni che ha formulato con l'obiettivo di segnalare all'Amministrazione comunale, in modo molto costruttivo, i concreti bisogni del territorio.

La mozione sul trasporto scolastico è stata approvata anche dalla maggioranza e riguarda la situazione che a settembre si troveranno ad affrontare le 21 famiglie di Dervio (più 5 della Valvarrone) degli studenti che frequentano le superiori al Marco Polo di Colico. A causa delle regole sul distanziamento sociale seguite all'emergenza sanitaria Covid-19, il bus (sostitutivo del treno) in partenza alle 7.36 da Dervio subirà probabilmente un dimezzamento della capienza, come al momento sembra previsto per tutti i mezzi del trasporto scolastico. I 26 studenti che salgono a Dervio si troverebbero quindi nell'impossibilità di salire su un bus dove sarebbero già presenti almeno una trentina di persone. Per evitare agli studenti di arrivare a Colico un'ora prima dell'inizio delle lezioni, la soluzione consisterebbe nel far fermare a Dervio il treno 2550 che arriva a Colico alle 7.47, che un tempo fermava a Dervio e in qualche altra stazione, ma le cui fermate vennero tolte con l'istituzione del bus sostitutivo. In considerazione dell'emergenza sanitaria, abbiamo chiesto all'Amministrazione comunale di ottenere dalla direzione di Trenord il ripristino della fermata a Dervio entro l'inizio dell'anno scolastico (sul treno, a differenza del bus, il distanziamento sociale sarebbe garantito) e di tenerci informati su tutti i passi formali che verranno effettuati in tal senso.

Le altre due mozioni sono state invece bocciate dalla maggioranza con argomenti futili. Avevamo chiesto l'inserimento nel Bilancio di quest'anno di due importanti opere pubbliche i cui progetti erano stati avviati dalla precedente Amministrazione, che aveva inserito già nel bilancio 2019 i necessari fondi per la loro realizzazione. Si tratta dei lavori di riqualificazione dell'acciottolato di Corenno (piazza, via IV Novembre, via Pedrera) e del parcheggio lungo la Provinciale, e di quelli per la costruzione della struttura in muratura a servizio degli eventi organizzati dalle associazioni presso il parco Boldona, in sostituzione dei due antiestetici e vecchi container attualmente presenti. Nei 14 mesi della nuova Amministrazione tali opere non sono state ancora avviate, nonostante progetti già predisposti e risorse già presenti a bilancio.

I lavori a Corenno sarebbero necessari, oltre che per le precarie condizioni dell'acciottolato, anche per poter rifare acquedotto e fognatura, in cattive condizioni, e interrare gli antiestetici cavi elettrici aerei. Ma anziché far bere dell'acqua migliore ai corennesi sostituendo i vecchi tubi dell'acquedotto (e quindi rifacendo poi la piazza) e rendere più accessibile il parcheggio lungo la Provinciale si è preferito installare un'armatura vicino alla fontana e una casetta in piazza che porta via ulteriori posti auto.

La piccola struttura dentro il parco Boldona invece migliorerebbe l'estetica rispetto ai due brutti container esistenti e sarebbe di grande aiuto alle associazioni, che avrebbero potuto averla a disposizione già l'anno scorso, ma che non l'avranno nemmeno ques'’anno e che a questo punto dovranno attendere ancora molto.

Altre due grandi occasioni perse per dare risposte alle necessità concrete della comunità derviese.

Gruppo consigliare "Insieme per Dervio"