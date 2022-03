Gli Inter Summer Camp sbarcano nel Lecchese: cinque date per tingersi di nerazzurro

L'Inter sbarca in provincia di Lecco. Sono infatti in programma la prossima estate cinque Summer Camp del club nerazzurro nel nostro territorio, a Mandello del Lario, Carenno, Civate, Dolzago e Dervio: un'occasione per i più giovani di coltivare la propria passione per il pallone in un ambiente stimolante, dove potersi confrontare con i propri coetanei, divertirsi all'aria aperta, imparare i valori della sportività e allenarsi con gli istruttori del settore giovanile dell'Inter.

La formula dei Day Camp rivolta a bambini e bambine dai 6 anni fino a ragazzi e ragazze di 14 prevede allenamenti, pranzi in compagnia, giochi, animazioni e attestati di partecipazione: l'idea è quella di dare a tutti gli iscritti la possibilità di vivere giornate di allenamento e divertimento di qualità anche restando vicini a casa. E per gli aspiranti portieri? Anche per loro sono previsti allenamenti specifici.

Se, a differenza di quanto avvenuto nel corso di 2020 e 2021, la situazione pandemica consente di dare nuovo avvio a questa iniziativa, i problemi legati al Covid-19 sono ancora lontani dall'essere risolti: per questo, per la tranquillità di tutti, in caso vi fossero restrizioni degli spostamenti a livello nazionale o locale o nel caso in cui un iscritto non potesse partecipare per disposizione delle autorità sanitarie (quarantena) verranno restituite le somme versate.

Gli Inter Summer Camp nel Lecchese

L'organizzazione dei Summer Day Camps sul territorio lecchese è stata affidata a Lick Lake Sports & Events. Ogni camp è aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni (nati dal 2008 al 2016) e le date saranno le seguenti:

Mandello del Lario 20-24 giugno

Civate 27 giugno-1 luglio

Dervio 4-8 luglio e 11-15 luglio

Carenno 18-22 luglio

Dolzago 25-29 luglio

Per approfondimenti, informazioni e iscrizioni è possibile scrivere direttamente a Lick Lake all'indirizzo e-mail intersummercamp.licklake@gmail.com. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio di Provincia di Lecco, Panathlon International Lecco, Comune di Mandello del Lario, Comune di Civate, Comune di sd.S.D. Arcadia, Polisportiva Foppenico, Be Wild, Beach Club Civate, San Leonardo Due Ponti Malgrate 2003.