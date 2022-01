La banda ultralarga arriva nelle scuole di Lecco

Un passo avanti per l'infrastruttura digitale cittadina. A oggi la maggior parte delle scuole statali di Lecco, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, è stata collegata alla rete internet con fibra ottica, grazie ad un intervento di cablaggio massivo, che in questi mesi è stato sviluppato e realizzato da Intred Spa, operatore di telecomunicazioni selezionato nell’ambito del bando pubblico indetto dal Governo italiano, tramite Infratel Italia Spa, per la cablatura di tutti gli istituti scolastici statali della Lombardia.

“È un risultato importante, che offre alle scuole lecchesi l’opportunità di aggiornarsi in modo efficace alle esigenze di oggi, che trovano nelle infrastrutture informatiche uno strumento fondamentale per la loro soluzione. Grazie a questa operazione le scuole di Lecco che sono state cablate, sono connesse alla rete alla massima velocità consentita, ovvero con banda ultralarga ad 1 gigabit”, spiegano in una nota congiunta Palazzo Bovara e l'azienda.

Oltre alle scuole inserite nel progetto ministeriale, il Comune di Lecco ha provveduto ad ampliare, con risorse proprie e tramite i gestori dei propri servizi, la velocità di connessione delle linee internet esistenti delle scuole escluse dal progetto, così da facilitare l’accesso ai servizi digitali anche per questi istituti.

“Guardare oltre l'emergenza”

"La pandemia e la Dad ci hanno dimostrato l'importanza di connessioni performanti - ha spiegato l’assessore alla famiglia, ai giovani e comunicazione Alessandra Durante -. Sperando che non fosse più necessario per la didattica a distanza, come Amministrazione abbiamo fortemente sostenuto il piano Intred, favorendo il dialogo con le scuole dall'infanzia alla secondaria di secondo grado per velocizzare i tempi di attivazione delle connessioni e arrivare pronti in caso di necessità. Ad oggi la maggior parte delle scuole della città di Lecco può contare su connessioni Ftth, ossia connessioni in fibra ottica dedicata molto più performanti di quelle precedenti. Rispetto al piano approvato dal Ministero restavano escluse alcune scuole per le quali abbiamo lavorato come Comune con l'obiettivo di portarle alle stesse condizioni delle altre in città. Anche se al momento la situazione ci impone di focalizzarci ancora sulla didattica a distanza, l'obiettivo resta quello di guardare oltre l'emergenza: una scuola moderna, innovativa, interattiva e connessa con il territorio e con il mondo che necessita senza dubbio di un'infrastruttura informatica adeguata. Adesso che la parte strutturale è stata implementata è importante che i docenti sperimentino con coraggio e visione modalità di insegnamento non convenzionale, utilizzando strumenti e linguaggi molto più vicini e affini ai linguaggi degli studenti di ogni età; strumenti che permettano di sfruttare la mole di informazioni, anche di altissima qualità, disponibili in rete”.

Daniele Peli, co-founder e amministratore delegato di Intred Spa, ha aggiunto che “fornire la connessione ad Internet ultraveloce alle scuole del Comune di Lecco, capoluogo della Provincia che ha registrato negli ultimi nove mesi la maggiore crescita di fatturato, è per Intred motivo di grande soddisfazione. Siamo sicuri che questo nuovo servizio consentirà agli studenti di poter avvantaggiarsi di nuovi strumenti tecnologici, per un miglior apprendimento”. Più avanti saranno resi noti i dettagli relativi al bando di gara e all'aggiudicazione del medesimo, fa sapere sempre l'azienda.