Interventi sulle strade cittadine: come cambia la viabilità

Continuano anche nella seconda metà di novembre gli interventi per conto della pubblica amministrazione sulle strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere, e delle provvisorie modifiche alla viabilità in programma a Lecco per la settimana alle porte:

Via Belfiore , parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa rete in fibra ottica dal 21 al 27 novembre;

, parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa rete in fibra ottica dal 21 al 27 novembre; Via Roccolo , tratto compreso tra l’intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi , per costruzione rete di teleriscaldamento dalle 8 del 21 novembre alle 19 del 9 dicembre, istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;

, tratto compreso tra l’intersezione con e , per costruzione rete di teleriscaldamento dalle 8 del 21 novembre alle 19 del 9 dicembre, istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale; Via Fiocchi , tratto all’altezza del civico 25/A, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di posa dissuasore in data 21 novembre;

, tratto all’altezza del civico 25/A, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di posa dissuasore in data 21 novembre; Parziali longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 21 novembre al 3 dicembre, in via Belledo , via Caleotto e via Polvara ;

, e ; Via Petrarca , tratto all’altezza tra i civici 8 e 35, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 21 novembre al 4 dicembre;

, tratto all’altezza tra i civici 8 e 35, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 21 novembre al 4 dicembre; Via Don Pozzi , localizzato parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento rete gas in data 22 novembre;

, localizzato parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento rete gas in data 22 novembre; Parziali longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 21 novembre al 3 dicembre nelle seguenti vie: corso Monte Santo , via Bolzano , via Fratelli Bandiera , via Invernizzi , via Mentana , via Moneta e via Volone ;

, , , , , e ; Parziali longitudinali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 21 novembre al 3 dicembre in via Santo Stefano e via De Gasperi ;

e ; Via Belfiore , tratto all’altezza incrocio con via Lamarmora parziale restringimento della sede stradale gestito da movieri per lavori di allaccio alla rete della fognatura dal 22 al 23 novembre;

, tratto all’altezza incrocio con parziale restringimento della sede stradale gestito da movieri per lavori di allaccio alla rete della fognatura dal 22 al 23 novembre; Via Giusti tratto all’altezza del civico 25 per occupazione suolo pubblico finalizzato a un intervento di manutenzione dalle 9 alle 13 del 23 novembre, istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto tra il civico 23 e via Monsignor Polvara e sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Monsignor Polvara e il civico 24.

Il Comune di Lecco segnala inoltre che domenica prossima 27 novembre si svolgerà la prima edizione della camminata a carattere non competitivo denominata “Women in Run 2022” con istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 9.30 alle 13 lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con partenza da piazzale Cassin.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.