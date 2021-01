“La spesa che fa bene - Iperal per il sociale": aperte le candidature dei gruppi di volontariato per il 2021

Anche per quest’anno il montepremi complessivo sarà di 250mila euro

Torna anche per il 2021 "La spesa che fa bene - Iperal per il sociale", l'iniziativa benefica promossa da Iperal con la Fondazione AG&B Tirelli Onlus, che si svolgerà nei prossimi mesi di marzo e aprile. Anche quest’anno il montepremi sarà di 250.000 euro, da distribuire fra le 190 associazioni di volontariato che saranno selezionate a partecipare.

I 250.000 euro del montepremi saranno ripartiti tra le associazioni secondo graduatorie per ogni bacino territoriale, stilate tenendo conto delle preferenze che verranno espresse dai clienti: 7.000 euro andranno alla prima classificata, cinquemila alla seconda, quattromila alla terza, tremila alla quarta, duemila alle associazioni dal quinto al decimo posto, mille a quelle dall’undicesimo al ventesimo posto. Dalla ventunesima posizione a scendere è previsto un premio pari a 500 euro.

Il contest è dedicato a tutte le associazioni di volontariato, non lucrative, di utilità sociale e agli Enti del Terzo Settore operanti nei territori dove Iperal è presente con la propria struttura di vendita. La fase di presentazione delle candidature all’iniziativa potrà avvenire nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 21 febbraio 2021, esclusivamente tramite la compilazione di un apposito modulo sul sito www.iperaperilsociale.it, dove sono elencati tutti i requisiti necessari alla registrazione e le modalità di iscrizione.

«Con questa iniziativa vogliamo premiare chi si impegna per gli altri - sottolinea il Responsabile comunicazione di Iperal Alessandro Pizzen - ma anche dare visibilità e valore all'opera che queste associazioni svolgono nelle nostre comunità locali. I contributi che metteremo a disposizione ci consentiranno di soddisfare le richieste crescenti da parte delle associazioni. Lasceremo come sempre ai clienti la facoltà di scegliere i destinatari. Insieme potremo aiutare tante associazioni meritevoli e, attraverso di loro, le persone che si trovano in uno stato di grande bisogno, migliorando la qualità della loro vita».

Il progetto è un’occasione per le associazioni di farsi conoscere, di evidenziare e sottolineare il valore della propria attività dando valore al contributo indispensabile che ogni giorno si trovano a svolgere all’interno e per la comunità. L’iniziativa ha dunque questa molteplice finalità: far conoscere la missione di ciascuna onlus dando ai clienti una fotografia importante del terzo settore nelle province interessate e premiare il loro impegno. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione all’iniziativa sono disponibili sul sito internet www.iperal.it e sull'apposita sezione della app.