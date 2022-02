Attività post scuola, aperte le iscrizioni al secondo quadrimestre

Gioco, sport, attività creative ed educative: dopo la scuola c'è un mondo divertente da scoprire. Sono attive a Lecco le iscrizioni per il secondo quadrimestre del post scuola, il servizio di conciliazione famiglia-lavoro gestito dalla Cooperativa Sineresi e attivo in via sperimentale dalle ore 16 alle 18 in quattro scuole primarie del territorio!

Le adesioni sono aperte per le seguenti scuole: Santo Stefano (martedì, mercoledì e venerdì - 6 posti disponibili), F. Filzi di Bonacina (lunedì mercoledì e giovedì - 8 posti disponibili), C. Battisti di Acquate per le classi 3^, 4^, 5^ (lunedì martedì e giovedì - 8 posti disponibili). Si potranno iscrivere solo gli alunni frequentanti il plesso in cui è attivo il servizio.

Per informazioni e adesioni è possibile visitare la pagina del Comune di Lecco dedicata; il termine delle iscrizioni è il 28 febbraio. Per scoprire le attività realizzate nel primo quadrimestre Sineresi ha realizzato un video disponibile a questo link.