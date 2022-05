Un'isola, Messi in carne e ossa, una vacanza nello spazio: i 10 "sfizi" da togliersi con i 203 milioni del Superenalotto

Un Jackpot da 203 milioni di euro, in questo momento il più alto montepremi messo in palio da un gioco a livello mondiale. C'è grande attesa anche a Lecco per l'estrazione del Superenalotto di giovedì 12 maggio, quando molti sognano di vincere l'enorme cifra, quasi da record: il primato è vicino, quantificato in 209 milioni vinti nel 2019 proprio in Lombardia, a Lodi. In ogni caso un premio da capogiro che permetterebbe di togliersi più di uno sfizio. Ma, di preciso, cosa?

Per scherzo, riprendendo lo spunto dell'agenzia Agimeg, abbiamo provato a stilare un elenco di cose "stravaganti" che si potrebbero fare nel caso si centrasse la fantomatica sestina del Superenalotto. Ricordando che, in caso di vincita, ci sono infinite cose più utili di quelle che leggerete qui di seguito, ma certamente meno divertenti.

Cosa compro?

Un'isola nell'oceano Indiano

Un'intera isola tra le più costose al mondo come Rangyai Island, in Thailandia a est di Phuket, 110 acri, completa di acqua potabile, generatori elettrici e segnale per i cellullari.

Prezzo: 160 milioni di dollari americani, poco più di 151 milioni di euro!

L'auto dei sogni

Valutata come la macchina più costosa al mondo, la Pagani Zonda HP Barchetta nasce per festeggiare i 60 anni di Horacio Pagani, e ne sono state realizzate solo tre esemplari. "Barchetta" perché priva di tetto, monta un motore da 800 cv, V12 e 7,3 litri di AMG. Il prezzo si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Una vacanza nello spazio

8 giorni in orbita intorno alla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con partenza a bordo della Crew Dragon di proprietà della Space X. Biglietto a persona: circa 52 milioni di euro. Quindi si potrebbe portare nello spazio anche qualche familiare.

Sedersi a fianco di Jeff Bezos...

200 milioni di euro valgono circa 61mila azioni di Amazon, colosso dell'e-commerce. Con questa quantità di azioni si potrebbe ottenere anche un posto nel Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Mamma, mi compro il Bologna

Acquisto della squadra di calcio Bologna. Il suo valore è infatti stimato in 146 milioni di euro.

Un castello in California

Hearst Castle, a Los Angeles, è dotato di 56 camere da letto, 61 bagni, 19 salotti, 127 acri di giardino, piscine all'aperto e al coperto, campi da tennis, sale cinema, e il più grande zoo di animali esotici privato al mondo. Il valore della proprietà è di quasi 180 milioni di euro.

In affitto dai Reali inglesi

Si vocifera che la regina Elisabetta d’Inghilterra non voglia più abitare a Buckingham Palace, per cui le agenzie immobiliari inglese stanno iniziando le loro valutazioni. Per il momento l'affitto della dimora, con le sue 775 stanze, è stato stimato per la modica cifra di 15 milioni di euro al mese. Il Castello di Windsor, molto caro alla regina, si aggirerebbe intorno agli 11 milioni di euro al mese, mentre la poco distante Frogmore Cottage, prestata a Herry e Meghan, si limita a poco più di 20mila euro al mese. La proprietà di William a Kate in Kensington Palace, composta da varie ali e appartamenti e nella quale vengono ospitati innumerevoli reali, compresa la principessa Diana, costerebbe solo 2 milioni di euro di affitto al mese.

Il poster di Messi? Meglio lui in persona

L'acquisto dal PSG del fuoriclasse da sette Palloni d'oro Lionel Messi, e il pagamento del suo stipendio per 4 anni. Costo complessivo dell'operazione: 180 milioni di euro.

Super yacht sul lago

Per un super yacht da 100 metri e 3 ponti, con interni griffati e scialuppa, il prezzo si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

Passioni lingotti