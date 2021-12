Doppio sold out al Jolly: tutto esaurito per Lopez-Solenghi e per Bertolino

Grande soddisfazione per lo staff del Jolly di Olginate che incassa i primi due “sold out“ teatrali di questa Stagione artistica 2021/2022, dopo quello già registrato a inizio novembre per il concerto dei Vipers. Il celebre duo Lopez&Solenghi avrà il piacere di esibirsi dunque davanti a una platea interamente occupata: tutte le 423 poltrone rosse sono infatti state assegnate raggiungendo così l’obiettivo con largo anticipo rispetto alla data di esibizione che sarà tra circa dieci giorni, il 7 gennaio.

"Ma non finisce qui - sottolinea Mattia Morandi, referente organizzativo Jolly di Olginate - Il Jolly registra in contemporanea un altro record di vendite per lo spettacolo di Enrico Bertolino che segna il “tutto esaurito” con quasi un mese di anticipo. Il suo show avrà luogo infatti il prossimo 21 gennaio. Al doppio “sold out” si aggiungerà ben presto anche il terzo: per lo spettacolo di Poretti mancano infatti solo 5 posti".

Tre motivi di grande felicità dunque per lo staff del Jolly che, capitanato dal parroco don Matteo Gignoli, si è lanciato con coraggio ma anche con tanta determinazione e professionalità, nell’organizzazione di questa prima stagione artistica. Le scelte sembrano essere pienamente apprezzate dal pubblico che ha accolto l’invito di tornare in sala e godersi una serie di spettacoli di grande qualità a km 0…

"Dopo il debutto della rassegna avvenuto con lo show di Gene Gnocchi, molto divertente e apprezzato - aggiunge Mattia Morandi - il Jolly si appresta ora ad ospitare altri grandi nomi del panorama teatrale italiano, sempre nel massimo rispetto delle normative anticovid vigenti che al momento, con l’emanazione del Decreto Festività prevedono l’ingresso con mascherina FFP2, oltre al Green Pass rafforzato".

Continua nel frattempo online sul sito www.cinemateatrojolly.it oppure in biglietteria la vendita dei biglietti per l’altro grande show di Enzo Iacchetti, in programma sabato 5 febbraio.