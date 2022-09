Kapriol taglia la torta di compleanno per i 95 anni di vita

La Kapriol ha festeggiato i 95 anni di vita. La storica azienda lecchese, leader per la produzione e distribuzione di utensili, abbigliamento e dispositivi di protezione individuale per il settore dell’edilizia e per l’ambito sportivo, ha celebrato il raggiungimento del prestigioso traguardo di attività.

Il marchio, riconosciuto a livello internazionale e simbolo di qualità e innovazione in tutti gli ambienti di lavoro, festeggia un importante traguardo raggiunto grazie all’indissolubile binomio azienda e famiglia che da sempre rappresenta il punto di forza. La ricorrenza è stata ricordata lo scorso venerdì 23 settembre con un evento dedicato a tutti i dipendenti e ai partner che hanno contribuito negli anni alla crescita dell’impresa. Un momento di festeggiamenti, ricordi e anche divertimento per consolidare la già forte unione e per prepararsi ai prossimi obiettivi.

“Tutti i nostri collaboratori hanno svolto un ruolo importante nei successi ottenuti dalla nostra impresa nel corso di questi ultimi difficili e controversi anni - spiega Franco Morganti, amministratore delegato di Kapriol -. La distinzione e l'eccellenza che tutti hanno apportato al nostro modo di operare deriva da grande impegno e professionalità. Gli sforzi innovativi a favore della nostra azienda le hanno permesso di adattarsi e migliorare, di affrontare con successo ogni sfida e di essere pronta anche per quelle future”.

Dai primi utensili costruiti nel 1927 con i tradizionali magli dal fondatore, Alessandro Morganti, ad oggi, la Morganti spa è via via cresciuta, conquistando una posizione di primato indiscusso nei cantieri edili, in Italia e nel mondo, e divenendo sinonimo di qualità riconosciuta e di sicurezza, oltre che di innovazione e affidabilità.

Alla esperienza nella progettazione e produzione di utensili a mano per l’edilizia, il marchio Kapriol ha così affiancato lo sviluppo di una competenza multisettoriale che l’ha portato a proporsi, da specialista, negli elettroutensili, nell’abbigliamento da lavoro e nei dispositivi no risk, conformi alle più severe normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

“l nostro marchio oggi è distribuito in circa 60 paesi del mondo e continua ad espandersi regolarmente, serviamo le catene distributive europee più blasonate e abbiamo clienti storici che comprano da noi da più di 40 anni. Consegniamo nel mondo più di 11 milioni di prodotti e raggiungeremo quest’anno un fatturato di circa 65 milioni di euro”, ha quindi concluso Franco Morganti.