Calciatore di Serie A convolerà a nozze a Olginate

Calciatore di Serie A pronuncerà il fatidico Sì a Olginate. Si tratta di Keita Balde Diao, ora attaccante nelle file del Cagliari e recente campione d'Africa con la nazionale del Senegal, dopo un passato all'inter, alla Lazio e nel settore giovanile del Barcellona.

Keita, 27 anni, si unirà in matrimonio con la modella e presentatrice Simona Guatieri, lecchese d'azione e per diverso tempo residente proprio a Olginate. La coppia è fidanzata da oltre 4 anni, e in diverse occasioni i due sono stati visti insieme tra la città capoluogo e il territorio.

Simona e Keita erano anche stati autori di un bel gesto di solidarietà quando, nel dicembre 2018, avevano portato i regali ai bambini in cura nella Pediatria dell'ospedale Manzoni di Lecco (nella foto sotto).

Mentre è certa la scelta di Olginate, restano ancorano top secret la data e la location precisa delle nozze. Si pensa al municipio piuttosto che a Villa Sirtori, sul lungolago. A unirli in matrimonio, con rito civile, dovrebbe essere una persona a loro cara e la cerimonia dovrebbe tenersi tra maggio e giugno. I rumors parlano anche di una possibile, successiva, festa in una villa del Lago di Como.

Keita e Simona a cena con amici al ristorante Shabu di Lecco nel marzo 2018.