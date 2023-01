La Kolbe parla inglese: consegnati i certificati del Trinity College London

Tempo di fare i conti con l'inglese e la propria preparazione. Alla scuola secondaria di I grado "Massimiliano Kolbe" di Lecco gli studenti di terza media hanno ricevuto i certificati dell'esame Trinity College London sostenuto lo scorso anno.

Nel mese di maggio 51 ragazzi della scuola hanno affrontato l'esame orale Gese, scegliendo tra i livelli "Grade 3-4" corrispondenti al livello A2 del Common European Framework e il "Grade 5", ovvero il livello B1. Esiti tutti positivi per i ragazzi che hanno sostenuto il livello A2. Dei 13 alunni - oggi frequentanti le scuole superiori del territorio - che hanno deciso di cimentarsi con il Grade 5, ben 9 hanno superato l'esame con ottimi voti.

"Puntiamo molto sulle lingue straniere"

"Qui alla Kolbe puntiamo molto sullo studio delle lingue straniere - esordisce il preside Francesco Riva - Durante la settimana gli studenti hanno a disposizione 5 ore di inglese di cui due in compresenza con docente madrelingua, che è parte integrante del collegio docenti ed è presente con noi per tutto l'arco dell'anno. Questi due spazi sono organizzati in modo da mettere particolare accento sull'oralità. Sono quindi un'occasione per poter lavorare sulla classe anche per gruppi di livello, garantendo una maggior attenzione ai bisogni dei singoli ragazzi, svolgendo un lavoro personalizzato. Questa impostazione ci permette nelle ore curricolari di proporre a tutti gli studenti di seconda e terza la preparazione all'esame di certificazione linguistica Trinity".

"Tutti gli studenti che decidono di sostenere l'esame raggiungono il livello A2 già in seconda - continua Riva - ovvero la preparazione linguistica richiesta dal ministero in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, e una parte degli studenti riesce a raggiungere in terza media il livello B2, normalmente previsto per gli studenti di seconda superiore".

Un grande traguardo, dunque, per gli studenti della scuola Kolbe ma anche per le insegnanti. "Questo risultato è frutto dell'ottimo lavoro delle nostre docenti, che ogni giorno con passione seguono i nostri studenti; per questo colgo l'occasione per ringraziare le professoresse Manuela Tonelli, Marilena Mazzoleni, Martina Di Noia e Carol Frank".