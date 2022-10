Un nuovo Kong Training Center in Abruzzo

Un nuovo Kong Training Center nel cuore dell'Italia. L'azienda con sede a Monte Marenzo e specializzata nella produzione di DPI quali moschettoni, caschi, imbraghi e attrezzi per l'arrampicata e la sicurezza ha presentato - d'intesa con l'Ente Scuola Edile Comitato Paritetico Territoriale - il nuovo centro di formazione situato lungo la SS 80 in località San Vittorino, provincia de L'Aquila.

"Il centro - fa sapere la Kong - è nato dalla volontà di unire le rispettive competenze e metterle a disposizione non solo del territorio aquilano o abruzzese ma, guardando più lontano, di tutto il Centro e Sud Italia. Il centro di formazione dispone di una sala per le attività pratiche ampio 580 metro quadrati. Con altezza massima di 9 metri, può contare su un’aula didattica da 30 posti, tre aule didattiche da 20 posti cadauna, una sala convegni da 90 posti, un'aula informatica da 10 postazioni".

Tutte le aule e la palestra sono dotate di lavagna interattiva multimediale. Vicino alla struttura è disponibile una foresteria con 6 appartamenti che possono ospitare fino a 12 persone. "Nel centro siamo in grado di erogare tutti i corsi di formazione inerenti i lavori in quota e gli ambienti confinati, nonché corsi di specializzazione per gli interventi sugli edifici storici ed iconici. A breve saremo in grado in grado di erogare corsi di formazione Irata (Industrial Rope Access Trade Association), corsi di formazione Sprat (Society of Professional Rope Access Technicians), corsi di formazione Gwo (Global Wind Organization)".