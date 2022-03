Fai la spesa da Iperal e sostieni l'acquisto di un'auto per il trasporto disabili

La Nostra Famiglia di Mandello ha bisogno di un'auto attrezzata per il trasporto delle persone con disabilità, scatta così la gara di solidarietà. Chiunque può contribuire alla copertura del costo d'acquisto, semplicemente attraverso la partecipazione al progetto "Metti in moto la solidarietà" che parte oggi, 28 marzo, e termina il prossimo 1° maggio.

L'iniziativa coinvolge gli ipermercati di Iperal (all'interno de "La spesa che fa bene"): ogni 20 euro di spesa si riceverà 1 punto che verrà automaticamente caricato sulla CartAmica (CartAmica oro raddoppia i punti): sarà sufficiente scegliere il codice 113 dell'associazione La Nostra Famiglia ed entro il 10 maggio comunicarlo alla cassa oppure utilizzando l'apposita sezione dell'app.

"Struttura importante per il paese"

L'importanza della struttura per la comunità mandellese è risaputa. "La Nostra Famiglia è una organizzazione nata nel 1946 - spiega l'assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi - Conta due sedi in Sudamerica, due in Africa, una in Cina e ventotto in Italia. Delle 28 sedi in Italia, quella di Mandello del Lario nasce nel 1986 e svolge importanti funzioni pubbliche ben note ai mandellesi: residenza sanitario assistenziale per persone con Disabilità (RSD), con la capacità di 16 posti letto; ambulatorio di logopedia che si rivolge a pazienti in età evolutiva; ambulatorio di terapia fisica e riabilitazione che si rivolge a pazienti di tutte le età; un servizio di fisioterapia domiciliare rivolto a pazienti con patologie neuro-motorie e non trasportabili con i comuni mezzi presso il Centro ambulatoriale".