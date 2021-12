L'ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in visita a Lecco

Nel corso della mattinata di martedì il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha ricevuto la visita dall'ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia Lendita Haxhitasim e del console generale del Kosovo in Italia Adrian Andreja.

"La comunità kosovara è la quinta più numerosa in provincia di Lecco e tra le meglio integrate, grazie a un processo d'inclusione iniziato negli anni '90 - ha sottolineato il sindaco - Il legame tra la comunità lecchese e quella kosovara è inoltre cresciuto positivamente in questi anni, con un processo di integrazione lavorativa e attraverso legami religiosi e culturali".

L'ambasciatrice ha regalato al sindaco un volume su Madre Teresa di Calcutta, The Mother of Charity di Don Lush Gjergji e scambiato con lui considerazioni sulle interazioni e sulle collaborazioni in atto in ambito culturale, sulla necessaria attenzione ai minori e alle seconde generazioni, oltre che su possibili scambi turistici che consolidino le connessioni cresciute tra il Kosovo e il nostro territorio.