Laboratori "Creativi con la carta" ad Abbadia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una serie di laboratori alla Biblioteca di Abbadia Lariana. La rassegna si intitola "Creativi con la carta" e si rivolge a persone di ogni età, dai 3 ai 99 anni.

Previsti in tutto 9 appuntamenti sino a primavera inoltrata. Previsto un piccolo contributo per i materiali. Per informazioni e iscrizioni biblioteca@comune.abbadia-lariana.lc.it, telefono 034700381.

Il programma

Giovedì 26 gennaio ore 16.30 Gioco origami e lettura

Giovedì 2 febbraio ore 16.30 Origami e lettura: leoni

Giovedì 16 febbraio ore 16.30 Carnevale di carta

Giovedì 16 marzo ore 16.30 Una sorpresa di carta per papa

Giovedì 30 marzo ore 16.30 Laboratorio di carta per Pasqua

Giovedì 13 aprile ore 16.30 Laboratorio di carta per la Terra

Giovedì 27 aprile ore 16.30 Origami e lettura: rane

Giovedì 11 maggio ore 16.30 Una sorpresa di carta per mamma

Giovedì 25 maggio ore 16.30 Laboratorio finale a sorpresa