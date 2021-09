Chiara Ferragni e Fedez, anniversario di nozze con sorpresa sul lago di Como

Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez si sono sposati l'1 settembre di tre anni fa a Noto in Sicilia. L'influencer da quasi 25 milioni di follower e il rapper di Rozzano hanno creato insieme una famiglia, in barba a chi ha sempre pensato che la loro storia fosse solo un'invenzione per alimentare il gossip. Hanno due figli: Leone di tre anni e la piccola Vittoria di appena 5 mesi.

Come raccontato in un articolo firmato dai colleghi di QuiComo, nel giorno del loro terzo anniversario di nozze sia Chiara Ferragni che Fedez si sono vicendevolmente dedicati su Instragram frasi d'amore. E proprio la celebre influencer aveva preannunciato che il marito le stava organizzando una sorpresa, ma che avrebbe scoperto di cosa si trattava solo in serata.

Ebbene, proprio nella serata di ieri sul profilo social della Ferragni è apparso il video dei due innamorati sulla piattaforma galleggiante del pianista Alessandro Martire, sul lago di Como. Lei splendida, di rosa vestita e molto commossa, lui elegantissimo con microfono in mano mentre le canta una nuova canzone, ovviamente con dedica.

Ad accompagnare Fedez nella sua romantica performance "galleggiante" sul lago di Como il noto pianista e un chitarrista. Nel postare le immagini di questo magico momento la bella influencer scrive: "Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo Fedez". Che dire? Il lago di Como si conferma il Re delle location, il più amato dai vip e indimenticabile.