Lecco sbarca in Laguna: il Lario protagonista a Venezia

Il lago è protagonista in Laguna. “Regione sta mettendo in campo risorse e progettualità per promuovere la Lombardia anche attraverso il cinema. Il Lario, in particolare, costituisce uno scenario meraviglioso per opere cinematografiche e documentari. Como e Lecco hanno grandi potenzialità da questo punto di vista e come Regione siamo pronti a supportare le strategie e l’impegno di questi territori”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipando all'incontro 'Il valore economico del cinema sul lago di Como' organizzato dalla Camera di commercio di Como-Lecco nella cornice dell'hotel Excelsior del Lido di Venezia.

“Il bando ‘Lombardia è Cinema’, introdotto per la prima volta quest’anno, stanzia 3 milioni di euro - ha evidenziato l’assessore Caruso - per le imprese che realizzeranno nel nostro territorio film e documentari di valenza culturale e con un rilievo nazionale o internazionale. Si tratta di un’opportunità anche per il Lario, che potrebbe così potenziare ulteriormente la propria visibilità a livello italiano e mondiale”.

Il cinema per raccontare il lago

“Il Lago di Como - ha sottolineato Caruso - è un patrimonio unico al mondo da tutelare e valorizzare attraverso uno sviluppo attento e sostenibile del territorio e delle sue risorse. Il cinema assume un ruolo fondamentale nella sua promozione. È uno strumento privilegiato per rappresentare l’unicità e la peculiarità del territorio e raccontare le identità locali. Allo stesso tempo, la ‘settima arte’ può e deve diventare motore di sviluppo locale delle professionalità della filiera, promuovendo al contempo una gestione responsabile e attenta degli impatti prodotti sui luoghi”.

“Mettere al centro la cultura e il territorio - ha detto Caruso - è la direzione in cui Regione Lombardia si muove nel promuovere le politiche a supporto del cinema, sostenendo sia le sale del territorio sia la programmazione di film di qualità e rassegne d’essai. Ringrazio sentitamente Lariofiere per l'invito e Don Davide Milani, Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo, che ha condotto l'incontro di oggi”.