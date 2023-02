La sponda lecchese del Lago di Como fa breccia tra gli operatori turistici

Il Lago di Como fa centro alla Bit: turisti e visitatori scoprono le bellezze del nostro territorio e sono pronti per venire a conoscerle di persona.

Dal 12 al 14 febbraio si è tenuta, presso il padiglione di Fieramilanocity, la Borsa Internazionale del Turismo, una delle più importanti fiere di settore. Nella giornata di domenica 12 la fiera è stata aperta anche al pubblico, nei restanti giorni accessibile solo agli operatori turistici interessati a creare e organizzare tour ad hoc. L'Infopoint di Mandello del Lario, con l'aiuto dei rispettvi Infopoint di Colico, Dervio e Varenna, vi ha preso parte con l'intento di rappresentare e promuovere i paesi della sponda orientale del Lago di Como.

Il materiale informativo è stato messo a disposizione da Colico, Dorio, Dervio, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello ed Abbadia Lariana, creando così una combinazione perfetta per chi ama il relax, la storia e soprattutto lo sport.

Protagonista la cartina del lago

"I visitatori erano principalmente interessati ad avere una visione generale del Lago di Como, per alcuni ancora una nuova meta da scoprire, per altri una certezza da rivisitare - commenta l'assessore al Turismo del Comune di Mandello Silvia Nessi - Molto il materiale distribuito, ma protagonista indiscussa è stata la cartina del Lago che offre una piccola descrizione delle bellezze dei paesi del ramo di Lecco in diverse lingue".

Le attrazioni più richieste

Un altro notevole motivo di interesse non poteva che essere la montagna. "Abbiamo riscontrato - prosegue Nessi - una grande domanda sul trekking ed escursioni in montagna, richieste a cui siamo stati in grado di rispondere pienamente grazie alla varietà di percorsi e sentieri presenti sul nostro territorio, dal Sentiero del Viandante alle Grigne e al Monte Legnone, a itinerari più semplici e vicini al lago e ai tour in bicicletta e moto. Molto interesse anche all'aspetto culturale e storico, principalmente al conosciuto Museo della Moto Guzzi, alla suggestiva Abbazia di Piona, alla bellissima Villa Monastero e al piccolo borgo di Corenno Plinio. La fiera ha rappresentato una grande opportunità per il nostro territorio e per il settore del turismo - conclude l'assessore - Siamo orgogliosi del successo e degli apprezzamenti riscontrati dai tanti visitatori al nostro stand".