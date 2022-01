Una Lamborghini da sogno in uno scenario da favola

Una macchina da sogno in un luogo da sogno. Eros Maggi ha colpito ancora: il mandellese, fotografo ufficiale della Lamborghini, ha ambientato un altro shooting nel Lecchese, questa volta a Malgrate.

Un meraviglioso modello della Casa del toro, la Huracán STO, è stato immortalato con il Golfo di Lecco, la città e le montagne sullo sfondo, in un post pubblicato nei giorni scorsi sugli account social ufficiali di Lamborghini.

"Con Huracán STO, il tuo spirito sportivo è sempre con te - si legge nella descrizione - Questa Super Sports Car omologata per la circolazione stradale, nata dalla nostra esperienza in pista, è la porta di accesso a un'esperienza aerodinamica estrema progettata per farti sentire alla grande".?

La Huracán STO ha un motore spinto 5,2 I V10 da 640 cv e raggiunge una velocità massima di 310 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi.

Il post della Lamborghini